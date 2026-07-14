Nessun agente destinato al commissariato
Dieci nuovi agenti stanno per arrivare alla Questura di Bologna, ma nessuno di loro sarà assegnato al commissariato di Imola. La notizia è stata comunicata ufficialmente, specificando che il rafforzamento riguarda esclusivamente la sede centrale e non il distretto imolese. La decisione lascia invariato il numero di agenti in servizio nel commissariato di Imola, che non riceverà nuovi rinforzi con questa tranche di assunzioni.
Dieci nuovi agenti sono in arrivo alla Questura di Bologna. Di questi, però, nessuno sarà destinato a rafforzare l’organico del commissariato di Imola. Un problema sollevato dal sindacato di polizia Coisp, che esprime "forte preoccupazione per il piano di potenziamenti diramato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza". La scelta, per il segretario Leo Pesce (foto), "lascia perplessi, soprattutto alla luce delle esigenze di un territorio che serve una città di circa 80mila abitanti e un comprensorio che supera i 100mila residenti", con agenti "quotidianamente impegnati nel contrasto alla criminalità, allo spaccio, al degrado e ai reati predatori ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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