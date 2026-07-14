nessun agente destinato al commissariato

Notizia in breve

Dieci nuovi agenti stanno per arrivare alla Questura di Bologna, ma nessuno di loro sarà assegnato al commissariato di Imola. La notizia è stata comunicata ufficialmente, specificando che il rafforzamento riguarda esclusivamente la sede centrale e non il distretto imolese. La decisione lascia invariato il numero di agenti in servizio nel commissariato di Imola, che non riceverà nuovi rinforzi con questa tranche di assunzioni.