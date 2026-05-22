Nessun candidato per un nuovo direttivo | commissariato il Cus Pisa

Il Cus Pisa è stato commissariato dal Consiglio federale della Federcusi durante la seduta del 21 maggio. La decisione è arrivata a causa della decadenza degli organi sociali dell’associazione, lasciando senza candidati per un nuovo direttivo. La scelta di intervenire con un commissariamento è stata comunicata ufficialmente, senza altre indicazioni su eventuali azioni successive o tempistiche. La situazione riguarda l’assetto organizzativo del Cus Pisa e le modalità per la gestione dell’associazione fino a nuove nomine.

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