In commissariato con la compagna a Gela la picchia davanti alla polizia | agente interviene e scongiura il peggio

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Gela dopo aver aggredito la compagna davanti al commissariato di polizia. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva cercato di attirare l’attenzione dei presenti, ma lui l’ha portata all’esterno e lì l’ha colpita con violenza. Un agente intervenuto sul posto è riuscito a bloccare l’aggressione e a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna è stata assistita dai sanitari e l’uomo è stato portato in carcere.

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