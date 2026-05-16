In commissariato con la compagna a Gela la picchia davanti alla polizia | agente interviene e scongiura il peggio

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Gela dopo aver aggredito la compagna davanti al commissariato di polizia. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva cercato di attirare l’attenzione dei presenti, ma lui l’ha portata all’esterno e lì l’ha colpita con violenza. Un agente intervenuto sul posto è riuscito a bloccare l’aggressione e a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna è stata assistita dai sanitari e l’uomo è stato portato in carcere.

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Arrestato un 42enne: la compagna aveva tentato di attirare l’attenzione dei presenti in commissariato, lui l’ha portata fuori e l'ha aggredita con estrema violenza. Salvata da un agente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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