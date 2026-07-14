Neonate scambiate per 48 ore il tribunale condanna l’ospedale a pagare il risarcimento

Un errore in una clinica di Avellino ha portato a uno scambio di neonate durato quasi 48 ore. La confusione è stata scoperta il 11 ottobre 2017. Il tribunale ha condannato l’ospedale a pagare un risarcimento. La vicenda riguarda due neonate scambiate dopo il parto e riaccertamenti successivi. La decisione giudiziaria si basa sulla responsabilità dell’ospedale per l’errore commesso.

Un errore, scoperto solo a distanza di giorni, che il tribunale ha deciso di far pagare. È l’11 ottobre 2017 quando, in una clinica di Avellino, viene scoperto uno scambio di neonate durato quasi 48 ore. A distanza di nove anni, adesso quella vicenda si è conclusa con la condanna della struttura sanitaria al pagamento di un risarcimento di circa 114 mila euro a una delle due madri coinvolte. La storia inizia il 9 ottobre 2017. Due donne di Atripalda partoriscono a poche ore di distanza nella clinica Malzoni. Durante le procedure successive al parto, qualcosa va storto: le due bambine vengono affidate alle madri sbagliate. L’errore passa inosservato per due giorni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Neonate scambiate in clinica, risarcita una madre

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