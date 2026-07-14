Neonate scambiate alla clinica Malzoni di Avellino | risarcimento da 114mila euro a una mamma

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2017, una madre ha trascorso due giorni con una neonata diversa alla clinica Malzoni di Avellino. La scoperta dello scambio è avvenuta grazie a un braccialetto identificativo. Il tribunale civile ha condannato la struttura al risarcimento di 114mila euro. La decisione riguarda il periodo di permanenza con la bambina errata e il successivo riscontro della confusione. La struttura è stata giudicata responsabile di aver commesso l’errore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il tribunale civile di Avellino condanna la struttura per lo scambio del 2017: due giorni con la bimba sbagliata, scoperti grazie a un braccialetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Avellino.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Neonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euro

Video Neonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euro

Notizie e thread social correlati

Avellino, neonate scambiate in clinica nel 2017 per tre giorni: risarcimento di 114 mila euro alla madre che ha fatto causaUna donna ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro dopo aver fatto causa per aver avuto in custodia, per tre giorni, una neonata che non le...

Leggi anche: Avellino, neonate scambiate in clinica: una delle due madri risarcita con 100.000 euro

Temi più discussi: Neonate scambiate in clinica, risarcita una madre; Neonate scambiate alla clinica Malzoni di Avellino: risarcimento da 114mila euro a una mamma; Neonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euro; Avellino, scambio delle neonate in culla: maxi risarcimento ad una mamma.

malzoni di avellino neonate scambiate alla clinicaNeonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euroPer 48 ore non sono state allattate e accudite dalle madri naturali, dopo essere state scambiate nelle cullette della clinica Malzoni di Avellino. Protagoniste dell'inconsapevole scambio ... ilmattino.it

malzoni di avellino neonate scambiate alla clinicaNeonate scambiate alla clinica Malzoni di Avellino: risarcimento da 114mila euro a una mammaIl tribunale civile di Avellino condanna la struttura per lo scambio del 2017: due giorni con la bimba sbagliata, scoperti grazie a un braccialetto ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web