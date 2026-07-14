Neonate scambiate alla clinica Malzoni di Avellino | risarcimento da 114mila euro a una mamma

Notizia in breve

Nel 2017, una madre ha trascorso due giorni con una neonata diversa alla clinica Malzoni di Avellino. La scoperta dello scambio è avvenuta grazie a un braccialetto identificativo. Il tribunale civile ha condannato la struttura al risarcimento di 114mila euro. La decisione riguarda il periodo di permanenza con la bambina errata e il successivo riscontro della confusione. La struttura è stata giudicata responsabile di aver commesso l’errore.