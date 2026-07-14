Neonate scambiate alla clinica Malzoni di Avellino | risarcimento da 114mila euro a una mamma
Nel 2017, una madre ha trascorso due giorni con una neonata diversa alla clinica Malzoni di Avellino. La scoperta dello scambio è avvenuta grazie a un braccialetto identificativo. Il tribunale civile ha condannato la struttura al risarcimento di 114mila euro. La decisione riguarda il periodo di permanenza con la bambina errata e il successivo riscontro della confusione. La struttura è stata giudicata responsabile di aver commesso l’errore.
Il tribunale civile di Avellino condanna la struttura per lo scambio del 2017: due giorni con la bimba sbagliata, scoperti grazie a un braccialetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Neonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euro
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