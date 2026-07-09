Avellino neonate scambiate in clinica nel 2017 per tre giorni | risarcimento di 114 mila euro alla madre che ha fatto causa
Una donna ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro dopo aver fatto causa per aver avuto in custodia, per tre giorni, una neonata che non le apparteneva. L’incidente si è verificato in una clinica di Avellino nel 2017, dove due madri avevano partorito nello stesso periodo. Durante quei giorni, entrambe hanno accudito e allattato le bambine senza sapere che le loro rispettive figlie erano state scambiate in modo involontario.
Per tre giorni due mamme hanno accudito e allattato bambine che non era loro, senza immaginare che nella clinica di Avellino dove avevano partorito clinica fosse avvenuto lo scambio tra le due neonate. A distanza di anni da quanto successo nell'ottobre 2017, il Tribunale civile ha condannato la struttura sanitaria a risarcire una delle due madri coinvolte con una somma complessiva di circa 114 mila euro, tra danni non patrimoniali e spese legali. La decisione del tribunale Il verdetto riguarda il giudizio civile avviato da una sola delle due madri. Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, la clinica dovrà versare circa 100 mila euro per il danno morale, oltre alle spese legali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Avellino.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Avellino, neonate scambiate in clinica: una delle due madri risarcita con 100.000 euro
Buca da 127 mila euro: la richiesta di maxi risarcimento che scuote il ComuneIl Comune si trova a dover affrontare una richiesta di risarcimento di oltre 127 mila euro a seguito di un incidente avvenuto il 24 giugno 2024...