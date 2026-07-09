Avellino neonate scambiate in clinica nel 2017 per tre giorni | risarcimento di 114 mila euro alla madre che ha fatto causa

Notizia in breve

Una donna ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro dopo aver fatto causa per aver avuto in custodia, per tre giorni, una neonata che non le apparteneva. L’incidente si è verificato in una clinica di Avellino nel 2017, dove due madri avevano partorito nello stesso periodo. Durante quei giorni, entrambe hanno accudito e allattato le bambine senza sapere che le loro rispettive figlie erano state scambiate in modo involontario.