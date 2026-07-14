Neonate scambiate in culla alla nascita per un errore occorso nelle fasi di vestizione la scoperta choc durante una visita | risarcimento da 114 mila euro per una delle due mamme
Durante una visita, una delle due madri ha scoperto che la neonata affidata a lei non era la propria figlia biologica, a causa di uno scambio avvenuto nelle fasi di vestizione alla nascita. Le due bambine erano nate a poche ore di distanza e erano state assegnate alle rispettive madri, ma un errore ha portato al cambio di neonate. Una delle madri ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro.
Due bambine nate a poche ore di distanza e affidate ciascuna alla madre sbagliata “per un errore occorso nelle fasi di vestizione”. È questo il fulcro della sentenza emessa dal giudice Antonio Pasquariello del Tribunale civile di Avellino, che ha condannato la clinica privata Malzoni a risarcire con circa 114 mila euro (comprensivi di spese legali) una delle due madri coinvolte nello scambio di neonate avvenuto nell’ottobre del 2017. Come riportato dal Corriere della Sera, l’errore materiale commesso dal personale sanitario della struttura campana ha innescato un prolungato trauma psicologico per la donna, l’unica delle due madri ad aver avviato un’azione risarcitoria in sede civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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