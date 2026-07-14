Neonate scambiate in culla alla nascita per un errore occorso nelle fasi di vestizione la scoperta choc durante una visita | risarcimento da 114 mila euro per una delle due mamme

Notizia in breve

Durante una visita, una delle due madri ha scoperto che la neonata affidata a lei non era la propria figlia biologica, a causa di uno scambio avvenuto nelle fasi di vestizione alla nascita. Le due bambine erano nate a poche ore di distanza e erano state assegnate alle rispettive madri, ma un errore ha portato al cambio di neonate. Una delle madri ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro.