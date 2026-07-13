Neonate scambiate in culla la scoperta durante una visita medica | Risarcita una madre con oltre 100mila euro

Durante una visita medica, è stato scoperto che le due neonate erano state scambiate in culla subito dopo il parto. Il tribunale civile di Avellino ha condannato una clinica privata a pagare oltre 100mila euro di risarcimento per danni morali a una delle madri coinvolte. La decisione si basa sulla responsabilità della struttura per lo scambio avvenuto poco dopo la nascita. La vicenda riguarda la separazione delle due famiglie e le conseguenze emotive della scoperta.

Oltre 100mila euro di risarcimento per i «danni morali» subiti dopo lo scambio della figlia con un’altra neonata, avvenuto subito dopo il parto. È quanto ha stabilito il tribunale civile di Avellino, che ha condannato una clinica privata a risarcire una delle due madri coinvolte. La vicenda risale al 2017: la donna aveva avviato un’azione legale contro la struttura sanitaria e, nella sentenza di primo grado emessa nei giorni scorsi, il giudice le ha riconosciuto il «grave danno psicologico». Lo scambio, l’errore e la scoperta . Durante l’udienza è stata ricostruita la vicenda. Due bambine nate a poche ore di distanza furono scambiate durante le procedure di vestizione e affidate alle madri sbagliate. 🔗 Leggi su Open.online

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