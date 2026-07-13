Durante una visita medica, è stato scoperto che due neonati erano stati scambiati nella culla in una struttura sanitaria ad Avellino. Una madre ha ricevuto un risarcimento superiore a 100.000 euro. La procedura di identificazione dei neonati, che dovrebbe garantire la corretta assegnazione, è stata verificata in seguito all'errore.

Il momento della nascita rappresenta uno degli eventi più significativi nella vita di una famiglia. Proprio per questo le strutture sanitarie adottano protocolli rigorosi per garantire la corretta identificazione dei neonati e scongiurare qualsiasi possibilità di errore. Procedure che hanno l’obiettivo di tutelare i bambini e i loro genitori fin dai primi istanti successivi al parto. Quando questi meccanismi di sicurezza non funzionano, però, le conseguenze possono essere profonde e lasciare segni destinati a protrarsi nel tempo. Non si tratta soltanto di un errore organizzativo, ma di una vicenda che può incidere sul piano emotivo e psicologico delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Neonate scambiate nella culla ad Avellino, la scoperta durante una visita medica: “Una madre risarcita con oltre 100mila euro”

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