A quasi nove anni dallo scambio di due neonate avvenuto nella clinica Malzoni di Avellino, il Tribunale civile ha condannato la struttura a pagare oltre 114mila euro a una delle madri coinvolte, comprensivi delle spese legali. La sentenza stabilisce il risarcimento in seguito a un procedimento legale avviato dopo l’incidente verificatosi in quella clinica. La decisione è stata comunicata recentemente.

A quasi nove anni dallo scambio di due neonate avvenuto nella clinica Malzoni di Avellino, arriva la sentenza del Tribunale civile che condanna la struttura sanitaria a risarcire una delle due madri coinvolte con oltre 114mila euro, comprensivi delle spese legali. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità della clinica per l'errore commesso nell'ottobre 2017, quando le due bambine, nate a poche ore di distanza, vennero affidate alle madri sbagliate durante le operazioni di vestizione nel nido. Le due donne accudirono e allattarono inconsapevolmente la figlia dell'altra per circa 48 ore. Lo scambio fu scoperto soltanto al momento delle dimissioni, quando una delle madri, insospettita da alcune incongruenze, verificò il codice identificativo riportato sul braccialetto della neonata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Neonate scambiate in clinica ad Avellino, risarcita una madre: clinica condannata a pagare oltre 114mila euro

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Neonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euro

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Il Tribunale civile di #Avellino ha condannato una clinica a risarcire con circa 114 mila euro una madre coinvolta nello scambio di due neonate nel 2017, scoperto dopo due giorni grazie al controllo dei braccialetti e confermato dal Dna. x.com

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