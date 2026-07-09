In una clinica di Avellino, due neonate sono state scambiate alla nascita. Dopo il riconoscimento, una delle madri ha ottenuto un risarcimento di 100.000 euro. L'errore si è verificato subito dopo il parto, quando le bambine sono state affidate alle rispettive famiglie. La vicenda ha suscitato grande clamore, considerando la gravità dell’incidente e le implicazioni emotive per le famiglie coinvolte.

Un errore incredibile, da film, di quelli smuovono l'immaginario di ogni mamma del mondo perché rappresenta uno degli incubi più ricorrenti di una donna che ha appena partorito: lo scambio di neonati. È esattamente quello che è accaduto ad ottobre del 2017 in una clinica di Avellino, quando per una svista clamorosa furono scambiate due neonate e consegnate alle madri sbagliate. Per ben tre giorni ogni madre accudì una figlia che non era la sua e se ne accorsero solo incrociandosi, per puro caso, durante un controllo medico per un gonfiore agli occhi di una delle due neonate, prima delle dimissioni. Altrimenti chissà quando ci si sarebbe accorti dello scambio. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Avellino, neonate scambiate in clinica: una delle due madri risarcita con 100.000 euro

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