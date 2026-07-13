Nel pomeriggio del 13 luglio, le forze del governo yemenita, sostenute dall’Arabia Saudita, hanno condotto un attacco contro l’aeroporto di Sana’a, controllato dai ribelli Houthi. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa. La situazione ha provocato tensioni e preoccupazioni a livello internazionale, mentre i combattimenti continuano nella regione.

Si riaccende la tensione nello Yemen destando preoccupazione nella Comunità internazionale. Le forze del governo riconosciuto a livello internazionale, e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, hanno sferrato nel primo pomeriggio di oggi, 13 luglio, un massiccio attacco contro l’aeroporto di Sana’a controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo strategico era distruggere la pista di atterraggio per impedire a un aereo civile proveniente dall'Iran di toccare il suolo senza le necessarie autorizzazioni dello Stato. La reazione delle milizie filoiraniane non si è fatta attendere e ha colpito direttamente i canali diplomatici e umanitari, con il sequestro immediato di un aeromobile della Croce Rossa Internazionale (Icrc) rimasto bloccato sulla pista. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Yemen, raid sull'aeroporto di Sana'a, gli Houthi sequestrano un aereo della Croce Rossa

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Yemen government says Houthi rebels are detaining a Red Cross aircraft

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