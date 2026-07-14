Durante la legislatura Meloni, è stato raggiunto un record nel numero di leggi approvate e di fondi spesi. La metà delle nuove leggi sono state auto-applicative, con una percentuale del 54%. Inoltre, il tasso di adozione dei decreti attuativi ha toccato il 69,4%, livelli mai visti prima da inizio legislatura. Questi dati indicano un aumento nell’attuazione normativa e nell’adozione di strumenti attuativi.

Altri record per la legislatura Meloni. Ai massimi livelli da inizio legislatura la percentuale di auto-applicatività delle norme (54%) e il tasso di adozione dei decreti attuativi (69,4%). Sbloccato il 99,3% dei fondi previsti. Un report che acclara l’unicità dell’esecutivo. Cresce l’auto-applicatività delle norme. Prosegue il percorso di semplificazione normativa e di riduzione del ricorso alla legislazione secondaria. La quota di atti legislativi di iniziativa governativa immediatamente applicabili è salita dal 18% registrato all’avvio della legislatura al 54% al 30 giugno 2026; per i provvedimenti entrati in vigore nel secondo trimestre la percentuale raggiunge il 65,1%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nella legislatura Meloni il record delle leggi approvate e dei fondi spesi: auto-applicativa una legge su due

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