Un'indagine ha rivelato che i fondi destinati all'accoglienza a Benevento sono stati utilizzati per acquistare prodotti di lusso. Si tratta di un finanziamento pubblico di un milione di euro, destinato a servizi di accoglienza, che sarebbe stato impiegato in beni di alta gamma. Le autorità competenti stanno verificando i dettagli delle spese e la destinazione dei fondi. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, e le indagini sono in corso.

Per anni hanno parlato di accoglienza, solidarietà e inclusione. Ma dietro gli slogan, secondo quanto emerge dall’inchiesta della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania e della Guardia di Finanza, ci sarebbe stata una realtà molto diversa: soldi pubblici destinati ai migranti utilizzati per acquisti di lusso, viaggi e spese personali, mentre gli ospiti dei centri vivevano in condizioni giudicate inadeguate. È questo il cuore dell’indagine che ha portato alla contestazione di un danno erariale da oltre 1 milione e 300 mila euro nei confronti di otto persone legate al Consorzio Maleventum di Benevento e alla gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Buco milionario a Benevento: fondi per l’accoglienza spesi in brand di lusso. FdI: il business dei migranti è finito

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