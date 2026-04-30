Meloni su Piano Casa | Approvate norme per sgomberi immobili occupati

Dopo la riunione del Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio ha annunciato l'approvazione di due provvedimenti. Uno riguarda il Piano Casa, con l'adozione di nuove norme, mentre l'altro è un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza dedicato agli sgomberi di immobili occupati. La comunicazione è stata fatta durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle misure approvate.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Insieme al decreto sul piano Casa, il Cdm approva anche un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza sul tema degli sgomberi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni su Piano Casa: Approvate norme per sgomberi immobili occupati Meloni su Piano Casa: Approvate norme per sgomberi immobili occupati Notizie correlate Leggi anche: Immobili occupati, Cassazione: Stato responsabile se non esegue gli sgomberi Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: «Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili»Il Piano casa arriva in Consiglio dei ministri e porta con sé anche il dossier sgomberi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In arrivo il Piano Casa Italia da 970 milioni di euro; Arriva il piano casa Stop alla proposta della minoranza; Piano Casa, in cdm il primo decreto per riqualificare gli alloggi popolari; Piano Casa da 4 mld in Cdm: 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolare. Meloni su Piano Casa: Approvate norme per sgomberi immobili occupatiInsieme al decreto sul piano Casa, il Cdm approva anche un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza sul tema degli sgomberi, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stamp ... ilgiornale.it Meloni: Piano casa, 100mila alloggi disponibili in dieci anniIl Consiglio dei ministri ha approvato il piano casa su edilizia residenziale e semplificazioni e la proroga del taglio delle accise ... interris.it Con il Piano Casa mettiamo in campo fino a 10 miliardi di euro per arrivare a rendere disponibili, nei prossimi 10 anni, oltre 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati. Interveniamo per recuperare fino a 60 mila case popolari oggi non utilizzabili, così da as - facebook.com facebook Piano Casa, si parte! Dopo due anni di lavoro, di ascolto e di incontri, il Piano Casa è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Soldi e taglio alla burocrazia per ristrutturare e assegnare entro un anno, a chi ne ha diritto, oltre 60 mila case popolari. Soldi e taglio x.com