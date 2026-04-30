Meloni su Piano Casa | Approvate norme per sgomberi immobili occupati

Da iltempo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la riunione del Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio ha annunciato l'approvazione di due provvedimenti. Uno riguarda il Piano Casa, con l'adozione di nuove norme, mentre l'altro è un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza dedicato agli sgomberi di immobili occupati. La comunicazione è stata fatta durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle misure approvate.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Insieme al decreto sul piano Casa, il Cdm approva anche un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza sul tema degli sgomberi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

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