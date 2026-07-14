Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra della Rai, è deceduta all'età di 81 anni. La notizia è stata comunicata dal fratello, senza ulteriori dettagli sulla causa della morte. Tersigni è nota per aver lavorato come inviata in aree di conflitto e per la sua carriera giornalistica. La sua scomparsa è stata annunciata pubblicamente, senza rivelare altre informazioni sulla vita privata o professionale.

È morta Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra della Rai. Aveva 81 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dal fratello Carlo. La Rai, in lutto, ricorda la sua giornalista, che ha iniziato la carriera poco più che ventenne nella redazione Esteri di “Paese Sera”, per poi seguire i più importanti scenari internazionali, dal regime di Franco in Spagna al Medio Oriente, dalla Russia alla Germania. Morta Neliana Tersigni La giornalista Neliana Tersigni è deceduta all’età di 81 anni. Romana, è scomparsa nella serata del 13 luglio nella sua città natale: Roma. A darne notizia è il fratello Carlo. Molti i commenti di cordoglio sulla sua pagina Facebook, sulla quale aveva continuato a scrivere fino a pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Neliana Tersigni morta a 81 anni, giornalista Rai e storica inviata di guerra: l'annuncio del fratello Carlo

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Lutto in Rai, è morta una delle giornaliste più amate: il ricordo commuove tutti

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