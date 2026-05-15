Antonio Pelayo | il prete-giornalista di 81 anni a processo per abusi sessuali su un collega durante il Conclave

La procura di Roma ha avviato un procedimento contro Antonio Pelayo Bombín, sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, che ricopre anche il ruolo di consulente presso l'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. L’accusa riguarda un episodio di violenza sessuale nei confronti di un collega più giovane, avvenuto durante il Conclave. Attualmente, l’indagato si trova sotto processo. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale avviato dalle autorità italiane.

La procura di Roma accusa Antonio Pelayo Bombín, sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, consulente dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, di violenza sessuale ai danni di un altro cronista più giovane. Oggi, venerdì 15 maggio, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di. 🔗 Leggi su Today.it

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