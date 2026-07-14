Neliana Tersigni è morta | addio alla storica inviata di guerra del Tg3

Neliana Tersigni, giornalista e storica inviata di guerra del Tg3, è deceduta a Roma all’età di 81 anni. La notizia è stata confermata dal fratello. Tersigni è ricordata per aver coperto numerosi conflitti e aver lavorato nel settore giornalistico per diversi decenni. La sua morte è stata annunciata oggi.

Roma, 14 luglio 2026 – È morta a Roma la giornalista Neliana Tersigni, storica inviata di guerra del Tg3. Aveva 81 anni. La notizia è stata comunicata dal fratello Carlo. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Fino agli ultimi giorni aveva mantenuto vivo il suo legame con l'Egitto, Paese che aveva raccontato a lungo come corrispondente Rai. La vita e la carriera. Nata a Roma nel 1945, Neliana Tersigni si laurea in Letteratura russa e inizia la professione giornalistica nella redazione Esteri di "Paese Sera”: un inizio che segnerà per tutta la vita le sue scelte professionali, legate al reportage di guerra e al racconto di tanti Paesi coinvolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Neliana Tersigni morta a 81 anni, giornalista Rai e storica inviata di guerra: l'annuncio del fratello CarloNeliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra della Rai, è deceduta all'età di 81 anni.

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