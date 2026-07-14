Nei primi tre mesi del 2026 oltre 10 mila dimissioni | Mercato del lavoro saturo si cercano prospettive migliori

Notizia in breve

Nei primi tre mesi del 2026, nel mercato del lavoro di Bergamo, si sono registrate oltre 10.000 dimissioni volontarie. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I lavoratori motivano le dimissioni con la ricerca di nuove opportunità e la percezione di un mercato saturo. Non sono stati forniti dettagli su settori specifici o cause aggiuntive.