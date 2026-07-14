Nei primi tre mesi del 2026 oltre 10 mila dimissioni | Mercato del lavoro saturo si cercano prospettive migliori
Nei primi tre mesi del 2026, nel mercato del lavoro di Bergamo, si sono registrate oltre 10.000 dimissioni volontarie. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I lavoratori motivano le dimissioni con la ricerca di nuove opportunità e la percezione di un mercato saturo. Non sono stati forniti dettagli su settori specifici o cause aggiuntive.
Bergamo. Il fenomeno delle dimissioni volontarie continua a caratterizzare il mercato del lavoro bergamasco. Nei primi tre mesi del 2026 sono state 10.377 le persone che hanno scelto di lasciare il proprio posto di lavoro, 252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Un incremento contenuto rispetto ai picchi registrati negli anni successivi alla pandemia, ma sufficiente a confermare una tendenza ormai consolidata in uno dei territori occupazionali più dinamici del Paese. I dati diffusi da Cisl Bergamo mostrano come la mobilità lavorativa resti su livelli molto elevati. Dopo il record storico del 2022, quando le dimissioni volontarie superarono quota 42 mila, il fenomeno ha conosciuto una graduale riduzione senza però tornare ai livelli precedenti al Covid. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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