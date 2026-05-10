Donazioni di sangue a Ravenna raccolte oltre 7mila unità nei primi tre mesi del 2026

Nella prima parte del 2026, a Ravenna sono state raccolte più di 7.000 unità di sangue. Nell’intera regione Emilia-Romagna, nel 2025, la disponibilità di sangue intero è stata sufficiente a coprire le esigenze locali e a sostenere altre aree con minori risorse. I dati ufficiali indicano che la regione ha mantenuto un livello di autosufficienza nel settore delle donazioni di sangue.

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