Donazioni di sangue a Ravenna raccolte oltre 7mila unità nei primi tre mesi del 2026
Nella prima parte del 2026, a Ravenna sono state raccolte più di 7.000 unità di sangue. Nell’intera regione Emilia-Romagna, nel 2025, la disponibilità di sangue intero è stata sufficiente a coprire le esigenze locali e a sostenere altre aree con minori risorse. I dati ufficiali indicano che la regione ha mantenuto un livello di autosufficienza nel settore delle donazioni di sangue.
L’Emilia-Romagna nel 2025 ha confermato pienamente la propria autosufficienza nella raccolta di sangue intero, garantendo anche costante supporto alle regioni carenti, con 3.874 unità di globuli rossi cedute. E si distingue per la raccolta del plasma da aferesi (tecnica che permette di prelevare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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