Lavoro a Bergamo in tre mesi 10 mila dimissioni in aumento L' occupazione non manca si cercano opportunità migliori

A Bergamo, nelle ultime settimane, si sono registrate circa 10.000 dimissioni volontarie in tre mesi, segnando un incremento rispetto ai periodi precedenti. Dopo un picco nel periodo post Covid, il numero di dimissioni si era stabilizzato, ma ora è nuovamente in crescita. Molti lavoratori lasciano il proprio impiego per cercare opportunità migliori o per cambiare vita. La tendenza riguarda diversi settori e coinvolge diverse fasce di età.

Il picco era stato nel periodo post Covid, per poi riallinearsi ai dati mesi. Ora, le dimissioni volontarie dal lavoro sono in aumento. C'è chi cerca un posto migliore, chi cambia vita. Secondo i dati Cisl, nel primo trimestre di quest’anno sono state 10.377 (252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025), anche se in termini inferiori rispetto al boom negli anni 2023 e 2024. Nel 2022, anno del massimo storico, erano state oltre 42.000 e una forte mobilità aveva riguardato tutti i settori. Nel biennio 2023-2024 c’è stata una graduale discesa con oltre 40.000 abbandoni, evidenziando una lieve diminuzione del -5,8% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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