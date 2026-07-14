Ne restano solo due E sono loro Uragano nella giuria di Ballando con le Stelle | E chi entra Finisce un’era in TV

Notizia in breve

Solo due membri della giuria sono ancora in carica, mentre gli altri sono stati sostituiti. La composizione della giuria di Ballando con le Stelle sta cambiando prima dell'inizio della nuova stagione. Le voci indicano che alcuni giudici sono stati eliminati, lasciando spazio a nuovi nomi. La trasmissione si prepara a ripartire con un cast rinnovato e una giuria parzialmente rivoluzionata.