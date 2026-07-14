Ne restano solo due E sono loro Uragano nella giuria di Ballando con le Stelle | E chi entra Finisce un’era in TV
Solo due membri della giuria sono ancora in carica, mentre gli altri sono stati sostituiti. La composizione della giuria di Ballando con le Stelle sta cambiando prima dell'inizio della nuova stagione. Le voci indicano che alcuni giudici sono stati eliminati, lasciando spazio a nuovi nomi. La trasmissione si prepara a ripartire con un cast rinnovato e una giuria parzialmente rivoluzionata.
La nuova edizione di Ballando con le Stelle è attesa tra pochi mesi, ma le indiscrezioni sulla giuria stanno già concentrando l’attenzione sul programma di Milly Carlucci. Dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, secondo quanto riferito nelle ultime ore, il tavolo dei giudici potrebbe essere oggetto di una revisione più ampia del previsto. Ballando con le Stelle, cambiamenti nella giuria. Mentre prosegue il lavoro sulla scelta dei concorrenti della ventunesima edizione, la produzione sarebbe impegnata anche nella definizione della nuova giuria di Ballando con le Stelle. Il punto di partenza è l’addio di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso televisivo a Mediaset, liberando una poltrona occupata per dieci anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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“Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria: chi esce, chi entraNelle ultime ore si sono diffuse voci di un cambiamento importante nella giuria di Ballando con le stelle.