Nelle ultime ore si sono diffuse voci di un cambiamento importante nella giuria di Ballando con le stelle. Si parla di un possibile inserimento di nuovi giudici e di uscita di alcuni membri storici del cast. La notizia non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni circolano con insistenza, alimentando le aspettative di un nuovo assetto per lo show del sabato sera di Rai Uno. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata finora.

Aria di rivoluzione totale attorno a Ballando con le stelle. Nelle ultime ore attorno allo storico show del sabato sera di Rai Uno si stanno rincorrendo voci sempre più insistenti su un possibile terremoto in giuria. Non soltanto il futuro di Selvaggia Lucarelli, perché secondo i rumors altri volti storici del programma sarebbero finiti al centro delle indiscrezioni. E intanto iniziano già a spuntare i nomi dei famosi che potrebbero subentrare da settembre. Per ora non esistono conferme ufficiali, ma il clima attorno alla trasmissione condotta da Milly Carlucci sarebbe sempre più caldo. Sui social i fan commentano senza sosta le ipotesi circolate in queste ore e molti parlano già di una possibile rivoluzione senza precedenti per Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria: chi esce, chi entra

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Ballando con le Stelle Novità sul Cast e la Giuria

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Mi soffermerei sul fatto che quelli della libreria Antigone non sappiano neppure mettere un accento sul sì (oltre a scrivere LA LUCARELLI) x.com

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