Ne restano solo due loro Ballando con le stelle indiscrezioni sulla giuria | E chi entra

Da caffeinamagazine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mancano ancora pochi mesi al ritorno di uno degli show più attesi del sabato sera, ma dietro le quinte si respira già un clima di grandi cambiamenti. Se da una parte prosegue la ricerca dei protagonisti che scenderanno in pista nella nuova edizione, dall’altra l’attenzione si è spostata su un altro elemento fondamentale del format: il tavolo della giuria, destinato a vivere la più importante rivoluzione degli ultimi anni. Le indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane parlano infatti di un assetto completamente nuovo. Secondo alcune voci, non ci sarebbe soltanto un posto vacante, ma potrebbero esserci ulteriori movimenti destinati a cambiare gli equilibri dello storico gruppo di giudici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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