Questa mattina, a Reggio Calabria, la DDA ha arrestato 79 persone con un’ordinanza di custodia cautelare. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e reati di armi. Le misure riguardano le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno coinvolto le attività criminali delle organizzazioni di stampo mafioso nella zona.

**Questa mattina la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 79 persone**, indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e reati in materia di armi, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione della ‘Ndrangheta. Come riporta l’ Ansa, l’inchiesta ha inferto un durissimo colpo alle storiche cosche De Stefano, Tegano e Condello, oltre che ad altre articolazioni criminali operanti nel territorio reggino, alcune delle quali dedite in particolare al narcotraffico. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, dei 79 destinatari delle misure cautelari, 73 sono stati condotti in carcere, mentre per gli altri sei sono stati disposti gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Calabria.

© Lanotiziagiornale.it - ‘Ndrangheta sotto assedio: a Reggio Calabria la DDA ha eseguito 79 misure cautelari. Nel mirino le storiche cosche De Stefano, Tegano e Condello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La 'Ndrangheta: I Segreti della Mafia Calabrese Più Potente al Mondo – Storia Vera e Incredibile!

Notizie e thread social correlati

‘Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria. Colpiti i De Stefano, Tegano e Condello, cosche storiche della cittàQuesta notte a Reggio Calabria sono stati arrestati 79 persone nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata.

‘Ndrangheta, maxi blitz a Reggio Calabria: 79 arresti contro i clan De Stefano, Tegano e Condello. Meloni: “Lo Stato non si piega”A Reggio Calabria, durante un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati eseguiti 79 arresti contro i clan De Stefano, Tegano e...

Si parla di: ‘Ndrangheta sotto assedio, scattano 79 arresti - POP; Nuovo attentato contro l’azienda di Patrizia Rodi Morabito - POP.

Colpo alla 'Ndrangheta a Reggio Calabria: 79 arresti per droga ed estorsioniUna vasta operazione antimafia condotta all'alba a Reggio Calabria ha portato all'arresto di settantanove persone, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. L'intervento ha colpito duramente le storich ... it.blastingnews.com