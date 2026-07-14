Questa notte a Reggio Calabria sono stati arrestati 79 persone nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata. Tra i fermati ci sono esponenti delle cosche De Stefano, Tegano e Condello, alcune delle più storiche della zona. Il blitz ha coinvolto oltre 500 agenti e ha portato all’esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare. Le autorità hanno sequestrato armi, droga e denaro.

Maxi-operazione questa notte a Reggio Calabria. In manette esponenti delle principali cosche mafiose della città. Per il blitz sono serviti oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri che hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli. L’operazione è scattata nella città dello Stretto dove 79 persone sono state arrestate: 73 in carcere e 6 agli arresti domiciliari. L’inchiesta ha riguardato alcune delle cosche storiche di ‘ndrangheta: i De Stefano, i Tegano e i Condello. Ma in manette sono finiti pure esponenti di altre articolazioni criminali attive nel capoluogo reggino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria. Colpiti i De Stefano, Tegano e Condello, cosche storiche della città

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