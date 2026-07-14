‘Ndrangheta maxi blitz a Reggio Calabria | 79 arresti contro i clan De Stefano Tegano e Condello Meloni | Lo Stato non si piega
A Reggio Calabria, durante un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati eseguiti 79 arresti contro i clan De Stefano, Tegano e Condello. Oltre 500 agenti tra Polizia e Carabinieri hanno effettuato l'intervento all'alba, sequestrando vari beni e documenti. Le accuse principali includono associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni e detenzione di armi. La questura ha confermato che si tratta di un intervento di vasta portata contro le cosche locali.
Operazione della DDA reggina all’alba: oltre 500 uomini di Polizia e Carabinieri impegnati contro le cosche storiche. Contestati associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni e armi Un duro colpo alla ‘ndrangheta reggina. È scattata all’alba di martedì 14 luglio una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha portato all’esecuzione di 79 provvedimenti cautelari nei confronti di esponenti ritenuti appartenenti a storiche articolazioni della criminalità organizzata calabrese. Nel blitz sono state coinvolte alcune delle cosche più note della ‘ndrangheta cittadina, tra cui i clan De Stefano, Tegano e Condello, insieme ad altre articolazioni criminali attive nel territorio reggino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Segui gli aggiornamenti su Reggio Calabria.
Ndrangheta, maxi-operazione di polizia: 54 arresti in cinque regioni italiane
Notizie e thread social correlati
‘Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria. Colpiti i De Stefano, Tegano e Condello, cosche storiche della cittàQuesta notte a Reggio Calabria sono stati arrestati 79 persone nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata.
Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 79 arresti. Meloni: "Lo Stato non si piega"All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 79 persone.
Temi più discussi: Reggio Calabria, maxi blitz contro la ‘ndrangheta: 79 arresti tra i clan storici – VIDEO; Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria, 79 misure cautelari; Maxi blitz antimafia: 79 arresti contro le cosche di 'ndrangheta De Stefano, Tegano e Condello; Maxi operazione antimafia: 79 arresti all'alba nel blitz contro il traffico di droga e le estorsioni.
Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria: 79 misure cautelari contro le storiche cosche della ‘ndrangheta. Nel mirino i clan De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni criminali. Contestati, a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, r facebook
‘Ndrangheta, maxi blitz antimafia all’alba: 79 misure cautelari, smantellate cosche storiche qds.it/ndrangheta-max… #QDS #QdSNotizie #QdSNews x.com
Maxi blitz anti ‘ndrangheta all’alba di oggi: 79 arresti in Calabria, colpite le cosche De Stefano, Tegano e CondelloNumerose i reati contestati dalla direzione distrettuale antimafia ai 79 arrestati e destinatari delle ordinanze di custodia cautelare, di cui 73 in carcere ... fanpage.it
'Ndrangheta: blitz in Calabria, 79 arrestiUna maxi operazione effettuata in Calabria ha portato all'arresto di 79 persone coinvolte nelle attività della 'Ndrangheta. notizie.it