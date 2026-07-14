‘Ndrangheta maxi blitz a Reggio Calabria | 79 arresti contro i clan De Stefano Tegano e Condello Meloni | Lo Stato non si piega

Notizia in breve

A Reggio Calabria, durante un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati eseguiti 79 arresti contro i clan De Stefano, Tegano e Condello. Oltre 500 agenti tra Polizia e Carabinieri hanno effettuato l'intervento all'alba, sequestrando vari beni e documenti. Le accuse principali includono associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni e detenzione di armi. La questura ha confermato che si tratta di un intervento di vasta portata contro le cosche locali.