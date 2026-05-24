Reggio Calabria | 252 immobili sottratti alla ‘ndrangheta per il sociale
A Reggio Calabria, sono stati sequestrati e confiscati 252 immobili appartenenti alla ‘ndrangheta. Questi immobili saranno destinati a progetti di utilità sociale e al welfare locale. Le modalità di trasformazione e gli interventi specifici su questi beni non sono stati ancora dettagliati. Restano da definire le iniziative per riutilizzarli in modo che possano contribuire a programmi sociali e di sviluppo nella comunità.
? Domande chiave Come verranno trasformati i 252 immobili sottratti alla mafia?. Quali progetti concreti attiveranno questi spazi per il welfare locale?. Perché i piccoli comuni faticano a gestire i beni confiscati?. Chi proteggerà i sindaci dalle minacce dopo i nuovi sequestri?.? In Breve Palermo guida il riutilizzo con 1.217 beni, seguita da Roccella Valdemone con 284 unità.. 880 enti destinatari soffrono per strutture amministrative ridotte e mancanza di fondi ristrutturazioni.. 6 milioni di euro annui per il Fondo nazionale promozione legalità nel 2025-2026.. 299 atti intimidatori contro sindaci registrati nei primi sei mesi del 2025.. A Reggio Calabria sono destinati 252 immobili sottratti alla ‘ndrangheta, secondo i dati aggiornati al 21 maggio 2026 della piattaforma unica dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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