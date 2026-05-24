Reggio Calabria | 252 immobili sottratti alla ‘ndrangheta per il sociale

Notizia in breve

A Reggio Calabria, sono stati sequestrati e confiscati 252 immobili appartenenti alla ‘ndrangheta. Questi immobili saranno destinati a progetti di utilità sociale e al welfare locale. Le modalità di trasformazione e gli interventi specifici su questi beni non sono stati ancora dettagliati. Restano da definire le iniziative per riutilizzarli in modo che possano contribuire a programmi sociali e di sviluppo nella comunità.