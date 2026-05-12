Ndrangheta in Colombia | 176 arresti globali con l’operazione I-Can

Nell’ambito dell’operazione I-Can, sono stati effettuati 176 arresti in diversi paesi, con interventi in Colombia tra Cartagena e Bogotà. L’indagine ha portato all’arresto di diversi broker coinvolti nella gestione dei flussi tra Calabria e il Sud America. Le autorità internazionali, tra cui Interpol, hanno utilizzato sistemi di tracciamento e analisi delle comunicazioni per monitorare i movimenti di denaro e persone legate alla criminalità organizzata.

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? Punti chiave Chi sono i broker catturati tra i grattacieli di Cartagena e Bogotà?. Come riesce Interpol a tracciare i flussi tra Calabria e Sudamerica?. Quali nuovi metodi useranno le forze di polizia per sequestrare i patrimoni?. Perché il progetto I-Can ha accelerato gli arresti proprio nel 2025?.? In Breve Progetto I-Can coinvolge 25 Paesi e 2.500 investigatori con database di 75mila entità.. Arresti di Giuseppe Palermo a Bogotà e Emanuele Gregorini a Cartagena.. Federico Starnone catturato a Cali per gestire carichi di cocaina verso l'Europa.. 73 arresti di membri della cosca registrati soltanto a partire dal 2025.. A Lione, presso la...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ndrangheta in Colombia: 176 arresti globali con l’operazione I-Can ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ‘Ndrangheta, maxi operazione della polizia in cinque regioni: 54 arrestiLe accuse vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, fino all’uccisione di animali. Ndrangheta, operazione dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri: 19 arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei carabinieri su ordine della DDA di Catanzaro Un’ampia operazione delle forze dell’ordine è stata eseguita questa...