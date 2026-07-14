' Ndrangheta | 79 arresti a Reggio Calabria da parte della Dda
All’alba di oggi, la polizia ha eseguito 79 arresti a Reggio Calabria nell’ambito di un’operazione antimafia condotta dalla Dda locale. L’azione ha coinvolto diverse persone ritenute appartenenti alla 'ndrangheta e ha portato al sequestro di immobili e beni riconducibili ai sospetti. L’indagine, durata mesi, ha ricostruito attività criminali legate al traffico di droga e alle estorsioni. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerose perquisizioni nelle abitazioni e in aziende della zona.
È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Reggio Calabria.
Droga, 32 arresti della squadra mobile a Reggio Calabria
Notizie e thread social correlati
**'Ndrangheta: operazione Dda Reggio Calabria, 79 arresti **Un'operazione antimafia condotta dalla Dda di Reggio Calabria ha portato all'arresto di 79 persone.
Reggio Calabria, all'alba maxi blitz contro la 'ndrangheta: 79 arrestiAll'alba di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito 79 arresti durante un'operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di...
Temi più discussi: 'Ndrangheta, blitz della Dda in Calabria: 79 arresti; ‘Ndrangheta, maxi-operazione a Reggio Calabria: 79 arresti; Reggio Calabria, maxi blitz contro la ‘ndrangheta: 79 arresti tra i clan storici – VIDEO; 'Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria · Video LaC News24.
Blitz antimafia a Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico. Il video all'interno x.com
‘Ndrangheta, maxi-operazione a Reggio Calabria: 79 arrestiLe indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. italpress.com
'Ndrangheta: 79 arresti a Reggio Calabria da parte della DdaLa maxi operazione di arresti della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha portato alla luce diversi reati per associazione mafiosa ... ilgiornale.it
La misura colpisce un personaggio apicale all’interno della consorteria mafiosa. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio facebook