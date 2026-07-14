' Ndrangheta | 79 arresti a Reggio Calabria da parte della Dda

Notizia in breve

All’alba di oggi, la polizia ha eseguito 79 arresti a Reggio Calabria nell’ambito di un’operazione antimafia condotta dalla Dda locale. L’azione ha coinvolto diverse persone ritenute appartenenti alla 'ndrangheta e ha portato al sequestro di immobili e beni riconducibili ai sospetti. L’indagine, durata mesi, ha ricostruito attività criminali legate al traffico di droga e alle estorsioni. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerose perquisizioni nelle abitazioni e in aziende della zona.