Maxi operazione contro la ' ndrangheta | 79 arresti Meloni | Lo Stato non si piega

Da ilgiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 79 persone. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha coinvolto Carabinieri e Polizia di Stato, mirata alle principali cosche di ‘ndrangheta, tra cui De Stefano, Tegano e Condello. L’intervento ha interessato diverse aree e ha portato al sequestro di beni e attività legate alle organizzazioni criminali. La premier ha commentato che lo Stato non si piega di fronte alla criminalità.

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All’alba di oggi è scattata una imponente operazione antimafia quella della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni. Tutte dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. I soggetti raggiunti dal provvedimento cautelare sono in totale 79; 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 79 arresti. Meloni: "Lo Stato non si piega"
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