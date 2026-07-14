Maxi operazione contro la ' ndrangheta | 79 arresti Meloni | Lo Stato non si piega
All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 79 persone. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha coinvolto Carabinieri e Polizia di Stato, mirata alle principali cosche di ‘ndrangheta, tra cui De Stefano, Tegano e Condello. L’intervento ha interessato diverse aree e ha portato al sequestro di beni e attività legate alle organizzazioni criminali. La premier ha commentato che lo Stato non si piega di fronte alla criminalità.
All’alba di oggi è scattata una imponente operazione antimafia quella della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni. Tutte dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. I soggetti raggiunti dal provvedimento cautelare sono in totale 79; 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Isola Capo Rizzuto, Operazione contro la 'ndrangheta, 19 arresti tra le cosche
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