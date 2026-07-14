' Ndrangheta colpo a cosche storiche in Calabria | 79 arresti

Nella mattina di oggi, più di 500 forze tra polizia e carabinieri hanno eseguito un’operazione antimafia in Calabria, colpendo diverse cosche storiche della ‘Ndrangheta. L’azione ha portato all’arresto di 79 persone sospettate di appartenere a organizzazioni criminali attive nella regione. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha interessato vari territori calabresi, con perquisizioni e sequestri di documenti e beni. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli delle accuse.

Roma, 14 luglio 2026 – Maxi blitz all'alba in Calabria. Oltre 500 uomini, tra agenti di polizia e carabinieri, sono impegnati dalle prime ore di stamattina in una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Settantanove le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettante persone, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell'aver agevolato la 'ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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'Ndrangheta, colpo alle cosche storiche di Reggio Calabria: 79 arresti

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