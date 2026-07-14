Nella giornata di oggi, sono stati eseguiti 79 arresti a Reggio Calabria nell’ambito di una vasta operazione contro la criminalità organizzata, con l’impiego di 500 agenti. Il governo ha confermato che la lotta alle mafie rimane una priorità, sottolineando che lo Stato non si piega di fronte a queste attività. Le forze dell’ordine hanno eseguito misure cautelari su un totale di 79 persone coinvolte in indagini legate alla criminalità organizzata.

Sull’imponente operazione che ha coinvolto 500 agenti delle forze dell’ordine il premier Giorgia Meloni ribadisce che “la lotta alle mafie è e continuerà ad essere una priorità assoluta del Governo” Una maxi operazione, che ha coinvolto500 uomini delle forze dell’ordineche hanno eseguito misure cautelari per79 indagati. All’alba di questa mattina, 14 luglio, è scattata la grande operazione antimafia. Secondo quanto emerso il risultato èdi 73 persone in carcere e 6 ai domiciliari. Le indagini dei carabinieri e della polizia di Stato sono state svolte nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre ramificazioni, probabilmente dedicate al narcotraffico operati nel territorio reggino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - ‘Ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria, Meloni: “ Lo Stato non si piega”

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Ndrangheta, blitz contro le cosche a Reggio Calabria. 79 arresti x.com

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