La federazione sportiva ha comunicato che, quest’anno, le autorità hanno vietato l’uso delle celebrazioni legate ai Mondiali per scopi politici. Nel passato, le partite e le vittorie sono state spesso sfruttate per promuovere messaggi nazionalisti, ma ora ci sono restrizioni più stringenti. Le associazioni sportive hanno ricevuto istruzioni chiare: non si devono organizzare eventi o iniziative che possano essere interpretate come propaganda politica. La decisione mira a mantenere lo sport lontano da strumentalizzazioni politiche.

C’è un motivo se il calcio, più di qualsiasi altro sport, ha sempre fatto gola alla politica. Una Nazionale che vince un Mondiale offre l’immagine perfetta di un Paese forte, unito, vincente. Per questo, nel corso della storia, governi di ogni colore hanno cercato di appropriarsi dei suoi successi. Ma è soprattutto il nazionalismo ad aver trovato nel pallone il suo terreno più fertile: la maglia della Nazionale diventa il simbolo di un’identità collettiva, il trionfo della patria. Il problema, per la destra contemporanea, è che quella patria nel calcio assomiglia sempre meno al racconto che essa stessa costruisce. Questi Mondiali 2026 lo stanno mostrando con chiarezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Nazionali e Nazionalismi, perché oggi per la destra è più difficile usare il calcio e i Mondiali per propaganda politica

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