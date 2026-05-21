L'eredità di Guardiola nel calcio va oltre le sue capacità tecniche, toccando anche aspetti meno limpidi come questioni di politica, frodi e propaganda. Mentre si parla del futuro del tecnico, le questioni legate a queste tematiche emergono come parte di un quadro più ampio. La discussione si concentra sulle implicazioni di questi elementi nel mondo del calcio, senza tralasciare i dettagli sulle vicende che coinvolgono figure e ambienti legati al settore.

Se vi state chiedendo cosa farà l’anno prossimo Pep Guardiola, ve lo dice Barney Ronay sul Guardian: trascorrerà l’ultimo anno di contratto con il Manchester City a esplorare gli atelier gastronomici d’avanguardia della penisola iberica, a discutere di architettura spaziale con un campione sloveno di Cluedo sorseggiando martini al colibrì e, in generale, a ricaricare le energie dopo un decennio di incessante dedizione alla vittoria”. Per cui è arrivato il momento di andare oltre, e di analizzare per bene, a fondo, “l’impatto culturale del Guardiolismo”. Che per l’editorialista del Guardian “è intrinsecamente legato anche all’altro lato di questa storia, il cuore oscuro del suo sport “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’eredità di Guardiola non è solo genialità, è anche il lato oscuro del calcio: politica, frodi, propaganda

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