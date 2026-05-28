La modifica della legge elettorale riguarda il sistema maggioritario, che ha portato a una distorsione della rappresentanza politica. L’opposizione ha la possibilità di conquistare molti collegi, ma è frammentata su chi candidare. La questione centrale è la riforma del metodo di assegnazione dei seggi, con l’obiettivo di ridurre l’influenza delle alleanze e delle coalizioni. La nuova legge mira a modificare le dinamiche di vittoria e di distribuzione dei seggi nei collegi uninominali.

Poiché l’opposizione ha la possibilità di vincere buona parte dei collegi, ma è divisa su chi dovrebbe fare il presidente del Consiglio, la maggioranza ha presentato una proposta di riforma della legge elettorale che elimina i collegi e impone di indicare il candidato presidente del Consiglio al momento della presentazione delle liste e del programma (o meglio: il nome che si intende fare al capo dello Stato, e che ovviamente non sarà sulla scheda, perché l’elezione diretta sarebbe incostituzionale, ragion per cui si ricorre a questa arzigogolata presa in giro). La cosa più grave non è però il fatto che la maggioranza cambi le regole del gioco a proprio vantaggio, persino tentando di aggirare la Costituzione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La destra cambia la legge elettorale perché il maggioritario ha già deformato la politica

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La giravolta di Meloni sulla legge elettorale: come si cambia per non morire di referendum

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