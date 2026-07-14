Nata a Palermo il 14 luglio 1916 la scrittrice ha saputo trasformare la quotidianità della famiglia in memoria universale

Da iodonna.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scrittrice nata a Palermo il 14 luglio 1916, ha trasformato la vita familiare in un patrimonio condiviso. Nel suo tema natale, il Cancro ascendente e molti pianeti in Acqua indicano una personalità sensibile, incline alla malinconia e a un’osservazione riservata del mondo. La sua opera si ispira alla quotidianità, rimanendo impressa come memoria universale.

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N el Tema Natale di Natalia Ginzburg si respira una solitudine che non è dolore, ma una stanza interiore da cui guardare il mondo. Cancro ascendente Cancro, con molti pianeti nel segno d’Acqua, rivela una natura sensibile, incline alla malinconia e a un’osservazione appartata dell’esistenza. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi anche › Il mondo visto con gli occhi di Natalia Ginzburg Tutto comincia da una bambina timidissima, dai grandi occhi scuri. Lo studio la annoia, ma nei libri trova un rifugio e un senso di appartenenza. Il Cancro racconta un’indole contemplativa, talvolta pigra; la Luna in Capricorno e Marte in Vergine ne rivelano la forza silenziosa, la disciplina e la tenacia che sosterranno la sua vocazione di scrittrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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