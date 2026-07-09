Nata il 9 luglio 1966 a Etterbeek, in Belgio, la scrittrice combina biografia e narrazione surreale, spesso caratterizzata da toni dolorosi. Il suo volto è riconoscibile per un ovale perfetto e occhi che trasmettono un’aria infantile, tra serietà e irriverenza, con un velo di malinconia che si rispecchia anche nei cappelli stravaganti che indossa.

A mélie Nothomb ha un volto che non si dimentica: un ovale perfetto e negli occhi qualcosa di infantile, sospeso tra gravità e irriverenza, velato di malinconia come l’ombra dei suoi cappelli stravaganti. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi anche › Amélie Nothomb, le sue sorelle escluse dall’amore Cancro ascendente Sagittario: già un ossimoro vivente. Eppure, è proprio in questa contraddizione che si disegna il suo destino. La freccia sagittariana sfoglia atlanti e sogna mondi remoti; il Sole in Cancro cerca invece una casa, un luogo dell’anima in cui tornare. Ma la vita la trascina altrove, al seguito del padre diplomatico, da un Paese all’altro, nutrendola di partenze e di libri, unico rifugio stabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La scrittrice, nata il 9 luglio 1966 a Etterbeek in Belgio, mescola biografia con narrazione surreale, a tratti dolorosa

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