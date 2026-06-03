Nata a Cabras in Sardegna il 3 giugno 1972 la scrittrice ha vissuto ogni aspetto della sua vita come un atto politico

Da iodonna.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scrittrice nata nel 1972 a Cabras, in Sardegna, ha vissuto la sua vita come un atto politico. Svegliatasi con il Sole in Gemelli congiunto a Saturno, ha sperimentato fin da giovane un senso di dualità tra gioia e tensione. La sua infanzia è stata segnata dalla presenza di un padre violento, che l’ha portata ad affrontare precocemente il dolore. La sua esperienza personale ha influenzato profondamente il suo percorso di vita e scrittura.

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S e, come Michela Murgia, vieni al mondo con il Sole in Gemelli congiunto a Saturno, ti svegli sospesa tra gioia di vivere e uno stato d’allerta: nel suo caso legato a un padre violento che l’ha costretta presto a confrontarsi con il dolore. Michela Murgia, mille vite e mille lotte: la storia della scrittrice e attivista X Leggi anche › Addio a Michela Murgia. I libri, le battaglie femministe e quello che ci ha insegnato sul cancro Nata a Cabras, in Sardegna, a 18 anni la madre, per proteggere lei e il fratello, li porta via di casa “in pigiama”. La scelta di restare con la zia materna segna l’inizio della trasformazione. La Luna in Acquario è anelito di libertà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nata a cabras in sardegna il 3 giugno 1972 la scrittrice ha vissuto ogni aspetto della sua vita come un atto politico
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