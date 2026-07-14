nasce la coalizione anti missili a parigi parata con zelensky

Nove paesi hanno formato una coalizione per sostenere la difesa dell’Ucraina dalla Russia, con una parata a Parigi con il presidente ucraino. L’Italia è presente in modo più discreto. Contestualmente, sono stati segnalati attacchi informatici di origine russa contro infrastrutture di diversi paesi. La coalizione si concentra sulla coordinazione militare e sulla sicurezza digitale, senza dettagli sui piani specifici o sui risultati attesi.

Il limite ignoto Nove paesi uniti per la difesa dell’Ucraina dalla Russia. C’è anche l’Italia (più defilata). Denunciato vasto attacco cyber di Mosca Il limite ignoto Nove paesi uniti per la difesa dell’Ucraina dalla Russia. C’è anche l’Italia (più defilata). Denunciato vasto attacco cyber di Mosca Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sale la tensione tra la Russia e la Ue, Parigi denuncia un vasto attacco di spionaggio e sabotaggio di Mosca contro l’Europa, la Germania ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino, la Francia lo farà “nei prossimi giorni” e già la Russia contrattacca convocando l’ambasciatore tedesco a Mosca. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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