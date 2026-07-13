È stata annunciata la creazione di 9+Ucraina, una coalizione europea contro i missili balistici. La formazione include diversi paesi europei e anche l’Italia. La decisione avviene in un contesto di riduzione dell’assistenza militare statunitense e di crescenti tensioni con la Russia. La coalizione mira a rafforzare le capacità di difesa europea contro minacce missilistiche. La notizia è stata resa nota in un incontro diplomatico in Francia.

Parigi, 13 luglio 2026 – L’Europa sempre più orfana del cappello difensivo Usa e minacciata dalla Russia di Putin cerca di correre ai ripari con alleanze in materia strategico-militare. E la coalizione 9+Ucraina va proprio in questa direzione. È nata a Parigi la "coalizione integrata anti-missili balistici" in Europa. Ne fanno parte nove Paesi europei, tra cui l'Italia, più l'Ucraina. Ecco il testo della dichiarazione congiunta che dà vita alla coalizione, firmata nel corso del vertice dei Volenterosi, cui ha preso parte il ministro degli Esteri Antonio Tajani.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Quotidiano.net - Nasce 9+Ucraina, la coalizione europea anti-missili balistici. C’è anche l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Volenterosi, a Parigi nasce la coalizione per proteggere Ucraina ed Europa dai missili balistici: c’è anche ItaliaA Parigi è stata annunciata la creazione di una coalizione composta da Ucraina e nove Paesi europei, tra cui l’Italia, per proteggere il continente...

Patto tra Kiev e 9 Paesi Ue (inclusa l'Italia) per la difesa contro i missili balistici: come funziona il nuovo scudo anti PutinUn accordo tra Kiev e nove Paesi dell'Unione Europea, Italia inclusa, riguarda la creazione di uno scudo anti-missili balistici contro la Russia.

Temi più discussi: La nuova strategia politica di Zelensky inizia con la rimozione della premier Svyrydenko; Ucraina-Russia, Mosca attacca di nuovo Kiev: ultime news oggi 6 luglio; Intervista a Graziano Delrio su vertice NATO e sulla guerra Russia Ucraina (8.07.2026); Vertice Nato, Meloni incontra Zelensky: 'Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina'.

#TG2000 - Vertice #Nato ad #Ankara: sostegno ‘incrollabile’ all’ #Ucraina #9luglio #Rutte #Usa #Iran #Meloni #Zelensky #Trump #NATOsummit #Russia #Erdogan #Summit #News #TV2000 @tg2000it x.com

Nasce 9+Ucraina, la coalizione europea anti-missili balistici. C’è anche l’ItaliaÈ nata a Parigi la coalizione integrata anti-missili balistici in Europa. Ne fanno parte nove Paesi europei, tra cui l'Italia, più l'Ucraina ... quotidiano.net

Volenterosi, a Parigi nasce la coalizione per proteggere Ucraina ed Europa dai missili balistici: c’è anche ItaliaLa foto di gruppo con i capi di Stato e di governo del vertice ... msn.com

L'energia eolica e solare dispiegata dall'invasione russa dell'Ucraina ha risparmiato all'UE 72 miliardi di euro per importazioni di combustibili fossili evitate reddit