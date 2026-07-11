A piazza Dante a Napoli, il Comune ha rimosso i cartelloni commemorativi dedicati a Mario Paciolla. La decisione ha suscitato reazioni tra cittadini e familiari, che avevano allestito gli striscioni in ricordo del cooperante e giornalista scomparso in Colombia nel luglio 2020. I genitori di Paciolla continuano a chiedere chiarezza sulle circostanze della morte del figlio, senza che siano state ancora fornite risposte definitive.

Anna Motta e Pino Paciolla, i genitori di Mario, non hanno mai smesso di lottare per la verità sulla morte del figlio, il cooperante e giornalista napoletano scomparso in Colombia il 15 luglio 2020 in circostanze ancora da chiarire. Una battaglia di dignità, racchiusa nella campagna #Noinonarchiviamo, che oggi si scontra con la fredda burocrazia della loro stessa città. L'ultimo episodio di questa dolorosa vicenda è avvenuto giovedì scorso, 9 luglio, nella centralissima piazza Dante. Il collettivo «Liberi Edizioni», guidato da Nico Angrisano — realtà che da anni recupera edicole dismesse per restituirle alla socialità e al dibattito pubblico —, aveva organizzato una performance informativa a ridosso dell'anniversario della scomparsa di Mario. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, a piazza Dante il Comune rimuove i cartelloni in ricordo di Mario Paciolla: è polemica

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