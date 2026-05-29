La tregua tra i comitati per l'acqua pubblica e il Comune di Napoli si interrompe. Gli attivisti annunciano una nuova mobilitazione popolare prevista per martedì 4 giugno alle 16:00 in via Verdi. La decisione arriva dopo che le promesse fatte sono state considerate tradite e si torna in piazza per chiedere la gestione pubblica dell'acqua. La manifestazione è stata annunciata dal Coordinamento Campano Acqua Pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Acqua pubblica, salta la tregua tra comitati e Comune di Napoli. Una nota del Coordinamento Campano Acqua Pubblica annuncia “una nuova mobilitazione popolare”, per martedì 4 giugno, alle 16:00 in Via Verdi. Si tratta del quinto presidio in un mese e mezzo, convocato in concomitanza con la riunione del Consiglio di Distretto dell’Ente Idrico Campano (Eic). “All’ordine del giomo – sostiene la nota – c’è l’aggiornamento della concessione di Abc (Acqua Bene Comune) che apre la strada alla trasformazione dell’azienda speciale in Società per Azioni (S.p.A.) e l’aggiornamento tariffario che porterà a un probabile incremento delle tariffe idriche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acqua pubblica, salta tregua comitati-Comune di Napoli. Attivisti: “Promessa tradita, si torna in piazza”

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