Napoli riecco Rafa Marin | sorrisi e prime parole al suo arrivo

Il difensore spagnolo è arrivato oggi a Napoli, atterrando nel primo pomeriggio all’aeroporto di Capodichino. Con un sorriso, ha scambiato alcune prime parole con i presenti prima di lasciare l’aeroporto. Indossa la maglia azzurra e si prepara a iniziare il suo nuovo ruolo nel club partenopeo. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che lo hanno salutato con applausi.

Rafa Marin è pronto a iniziare il suo nuovo capitolo in maglia azzurra. Il difensore spagnolo è arrivato oggi a Napoli, atterrando nel primo pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, dove ha dato ufficialmente il via alla sua nuova avventura con il club partenopeo. Accolto dall’entusiasmo dei presenti, il centrale ha mostrato fin da subito grande entusiasmo per il ritorno in azzurro. Fermato dai cronisti del portale di Gianluca Di Marzio subito dopo lo sbarco, Marin ha espresso tutta la sua felicità con poche ma significative parole: «Ritorno in azzurro? Sono tanto felice!». Coronavirus, il bollettino nazionale: 76.250 nuovi positivi e 165 decessi nelle ultime 24 ore Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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