Il Napoli sta monitorando attentamente la situazione di Rafa Marin, che attualmente si trova in prestito al Villarreal. Il difensore spagnolo ha attirato l'interesse della società dopo aver disputato alcune partite con il club spagnolo. L’accordo di prestito prevede anche un’opzione di acquisto a favore del Villarreal, che potrebbe decidere di esercitarla in futuro. La società partenopea valuta le possibili evoluzioni, senza ancora assumere decisioni definitive.

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© Calcionews24.com - Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal!

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