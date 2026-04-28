Juan Jesus via il Napoli pensa a Rafa Marin al suo posto

Il Napoli sta valutando un cambio nella linea difensiva dopo aver deciso di far partire Juan Jesus. La squadra sta considerando l'acquisto di Rafa Marin come possibile sostituto. Al momento, non sono stati annunci ufficiali né dettagli contrattuali definiti, ma l'interesse per il giovane difensore di proprietà di un club spagnolo è stato confermato da fonti vicine alla società. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve.

Il Napoli si prepara a cambiare qualcosa anche in difesa. Tra i movimenti già delineati per la prossima stagione c’è infatti l’uscita di Juan Jesus, destinato a salutare a fine contratto dopo un ciclo importante in azzurro, impreziosito anche dai due scudetti conquistati con un ruolo tutt’altro che marginale. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Per colmare il vuoto lasciato dal brasiliano, il club guarda prima di tutto in casa propria. L’idea è quella di riportare a Napoli Rafa Marin, reduce da un’esperienza in prestito molto positiva e considerato pronto per rientrare stabilmente nel progetto tecnico. Non più come soluzione di passaggio, ma con l’obiettivo di ritagliarsi spazio vero nelle rotazioni del reparto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Juan Jesus via, il Napoli pensa a Rafa Marin al suo posto Notizie correlate Napoli, Juan Jesus salta il Lecce: al suo posto in difesa torna BeukemaQualcosa bisogna pur cambiare (quasi) ovunque, quest’anno va così, e avvicinandosi al Lecce, Antonio Conte ha scoperto che può andare in onda una di... Napoli, le scelte di Conte contro la Lazio: Beukema al posto di Juan JesusI Fab Four, of course: perché averceli è un dono del calcio ed allora conviene approfittarne, almeno fino a quando si può. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, le scelte di Conte contro la Lazio: Beukema al posto di Juan Jesus; Napoli, la storia con Juan Jesus è ai titoli di coda: addio sempre più vicino; NAPOLI, JUAN JESUS AI SALUTI: SI VA VERSO LA SEPARAZIONE A FINE STAGIONE; Juan Jesus sempre più lontano da Napoli, Spinazzola nodo da sciogliere: il punto. Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al NapoliForzAzzurri.net - Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al Napoli L’estate del Napoli si annuncia come un passaggio profondo, non solo sul mercato ma anche ... forzazzurri.net Il Napoli ha già scelto il sostituto di Juan Jesus: arriverà subitoJuan Jesus è in scadenza di contratto ma non dovrebbe rinnovare con il Napoli. Via a fine stagione dunque dopo due scudetti vinti da protagonista. Chi al suo posto, adesso? Il nome lo fa ... tuttonapoli.net Il Napoli ha trovato il sostituto di Juan Jesus Il Napoli sta lavorando in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro potrebbe salutare a fine stagione uno dei protagonisti degli ultimi scudetti: Juan Jesu facebook Beukema o Juan Jesus chi giocherà titolare in difesa contro la Lazio Salgono le quotazioni dell'ex Bologna che viene dato in campo dal primo minuto da Gazzetta e Corriere dello Sport Di altro avviso invece Sky Sport che insieme a Buongiorno e Olivera i x.com