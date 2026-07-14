Napoli offriva soldi a minorenni per prestazioni sessuali | arrestato 47enne

Da teleclubitalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale. L’uomo è accusato di aver offerto denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine.

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Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli. È gravemente indiziato, a vario titolo, di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti aggravati in famiglia. L'indagine, coordinata dalla sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile, è scaturita dalla denuncia presentata dai genitori di due minorenni. La loro segnalazione ha dato il via agli accertamenti investigativi, sviluppati attraverso attività tecniche, riscontri informatici e perquisizioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali, arrestatoUn uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Napoli con l’accusa di aver offerto denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali.

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