Napoli offriva soldi a minorenni per prestazioni sessuali | arrestato 47enne
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale. L’uomo è accusato di aver offerto denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine.
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli. È gravemente indiziato, a vario titolo, di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti aggravati in famiglia. L'indagine, coordinata dalla sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile, è scaturita dalla denuncia presentata dai genitori di due minorenni. La loro segnalazione ha dato il via agli accertamenti investigativi, sviluppati attraverso attività tecniche, riscontri informatici e perquisizioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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Il #Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Exequiel #Zeballos per un contratto quinquennale già dallo scorso maggio. Zeballos ha rifiutato il CSKA Mosca, che gli offriva uno stipendio netto di 20 milioni di euro in cinque anni (4 milioni a stagione): vuo facebook
Carlo, se uno vale zero allora tu vali il 2%, e lo usi per insultare invece che per rispondere. Sulle distanze, verifichiamo insieme: Kyiv–Mosca fa 860 km su strada. Napoli–Aosta, 870. Roma–Vienna, che citi tu per Mosca, fa 1.100. Il prof di geografia non sa legg x.com
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