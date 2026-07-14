Napoli offriva soldi a minorenni per prestazioni sessuali | arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale. L’uomo è accusato di aver offerto denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli. È gravemente indiziato, a vario titolo, di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti aggravati in famiglia. L'indagine, coordinata dalla sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile, è scaturita dalla denuncia presentata dai genitori di due minorenni. La loro segnalazione ha dato il via agli accertamenti investigativi, sviluppati attraverso attività tecniche, riscontri informatici e perquisizioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Carlo, se uno vale zero allora tu vali il 2%, e lo usi per insultare invece che per rispondere. Sulle distanze, verifichiamo insieme: Kyiv–Mosca fa 860 km su strada. Napoli–Aosta, 870. Roma–Vienna, che citi tu per Mosca, fa 1.100. Il prof di geografia non sa legg x.com

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