denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Napoli con l’accusa di aver offerto denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali. Le indagini sono partite dopo la denuncia di due genitori e hanno rivelato anche maltrattamenti nei confronti della ex moglie e della figlia minorenne.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ accusato di avere offerto denaro in cambio di prestazioni sessuali il 47enne arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli che, secondo quanto emerso dalle indagini – scattate dopo la denuncia di due genitori – maltrattava la ex moglie e anche la figlia minorenne. I magistrati della sezione “f asce deboli della popolazione” (coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli) della Procura di Napoli contestano all’uomo i reati di tentata prostituzione minorile, maltrattamenti in famiglia e anche detenzione di materiale pedopornografico, scovato dai poliziotti sul suo cellulare. “La misura cautelare – spiega il procuratore aggiunto Novelli in una nota – è stata emessa alla luce delle numerose condotto delittuose poste in essere dall’indagato ” dotato di una “personalità inquietante”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli, offerte di denaro a minori per prestazioni sessuali: arrestato 47enne Napoli – Avrebbe…

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Caterina Chinnici (@CaterinaChinnic) / Posts / X x.com

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