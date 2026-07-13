Napoli | offre soldi a minorenni in cambio di prestazioni arrestato quarantasettenne
Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli dopo una denuncia di due genitori. È accusato di aver offerto soldi a minorenni in cambio di prestazioni, oltre a maltrattamenti in famiglia, pedopornografia e tentata prostituzione minorile. La polizia ha sequestrato materiale digitale e documenti. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle attività dell’uomo.
Napoli: arrestato un uomo di 47 anni per maltrattamenti in famiglia, pedopornografia e tentata prostituzione minorile dopo la denuncia di due genitori. Una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica ha fatto luce su una vicenda di gravi abusi e violenze domestiche all’interno delle mura familiari. Nel capoluogo campano, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, gravemente indiziato di aver proposto somme di denaro a delle adolescenti allo scopo di ottenere favori sessuali. Le indagini della polizia sono scattate tempestivamente in seguito alla formale segnalazione presentata dai genitori di due giovani vittime, esasperati e allarmati dai comportamenti dell’indagato. 🔗 Leggi su 2anews.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Offre denaro a minorenni in cambio di sesso: 47enne arrestato a NapoliUn uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver offerto denaro a minorenni in cambio di rapporti sessuali.
Napoli, prof di musica arrestato per abusi: ‘Violenze sessuali su allieve minorenni’Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su allieve minorenni.