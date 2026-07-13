Napoli | offre soldi a minorenni in cambio di prestazioni arrestato quarantasettenne

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli dopo una denuncia di due genitori. È accusato di aver offerto soldi a minorenni in cambio di prestazioni, oltre a maltrattamenti in famiglia, pedopornografia e tentata prostituzione minorile. La polizia ha sequestrato materiale digitale e documenti. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle attività dell’uomo.