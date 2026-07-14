I genitori dei due giovani deceduti, morti in un incidente a Fuorigrotta mentre erano a bordo di uno scooter, affermano che il conducente dell'auto che li ha investiti dovrà scontare 10 anni di carcere. I due ragazzi avevano poco più di 20 anni. La famiglia ha commentato che si tratta di giustizia, dopo il dolore e la rabbia provati per la perdita dei figli.

«Giustizia è stata fatta». Lo dicono con la voce commossa e ancora piena di dolore e rabbia, i genitori di Francesco Altamura e Lucia Morra, stroncati a poco più di 20 anni da un’automobilista che li ha travolti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter a Fuorigrotta, la notte tra il 29 e il 30 settembre del 2023. Pochi giorni fa, la corte di Cassazione ha confermato la pena di dieci anni di reclusione nei confronti dell'investitore. Un verdetto accolto con sollievo e soddisfazione dalle famiglie dei due giovani che fin dall’inizio hanno «creduto nella magistratura» e sono state impegnate in numerose manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, morti a bordo di uno scooter a Fuorigrotta. I genitori: «Il pirata sconterà 10 anni, ma i nostri figli sono morti»

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